شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: بعنا حسام حسن لأحد الأندية المصرية بـ 40 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن طموحاتهم كبيرة في الفترة المقبلة والنتائج لم تصل بنفس مستوى الفريق، مشيرًا إلى أنهم لديهم ثقة كبيرة في الجهاز الفني للفريق.

وأكد فرج عامر في تصريحات تلفزيونية: «لا أستطيع التأكيد أو الفني بشأن انتقال حسام حسن إلى صفوف بيراميدز».

وواصل :«حسام حسن من الموسم المقبل لن يكون في سموحة وتم بيعه لكن لن نكشف عن اسم النادي حاليًا».