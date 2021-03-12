شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الزمالك ينهي الاتفاق مع أسامة نبيه.. وهذا راتب كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن أسامة نبيه سيتولى منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم مع باتريس كارتيرون.
وأوضح عمر في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك اتفق مع أسامة نبيه على كل التفاصيل».
وأشار إلى باتريس كارتيرون وافق على تواجد أسامة نبيه وتم تشكيل باقي أفراد الجهاز المعاون.
وواصل: «كارتيرون سيتقاضى ١٢٠ ألف دولار شهريا والعقد سيكون لمدة موسم ونصف موسم».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954