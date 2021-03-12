شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: طارق حشيش يجتمع مع باتشيكو لإنهاء فسخ العقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك سيجتمع مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بعد قليل للاتفاق على إجراءات فسخ التعاقد.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على شاشة قناة النهار، :«طارق حشيش سينهي كل إجراءات العقد مع باتشيكو وفسخ العقد بشكل ودي بينهما».

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا، قبل قليل، أعلن فيه إقالة باتشيكو من منصبه وتويجه الشكر له.