النصر يمحو الأهلي من قائمة الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغل النصر أخطاء دفاع الأهلي وتغلب عليه 2/ 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام مواجهات الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الأهلي إلى المركز الخامس متنازلا عن قائمة الأربعة الكبار بعد أن بقي على رصيده السابق 35 نقطة، خلف التعاون الرابع، فيما قفز النصر للمركز السادس برصيد 33 نقطة.

وشهد اللقاء عودة مهاجمي الفريقين عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله إلى تسجيل الأهداف.

واستمر الأهلي في نزف النقاط في أرضه وخارجها مواصلا سلسلة الخسائر، حيث إن هزيمة الأمس هي الرابعة على التوالي.

وإذا كان الأهلي خسر الكثير من هذه المباراة كتراجعه إلى المركز الخامس، وارتفاع عدد الأهداف المستقبلة، وعدم تحقيقه الفوز في آخر 6 مباريات، فإن النصر قد خرج بعدد من المكاسب، حيث استعاد نغمة الانتصارات بعد التعثر في الجولتين الماضيتين، كما استعاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله ذاكرة التهديف بعد غياب طويل رافعا رصيده إلى 4 أهداف، كما ارتفعت حظوظ الفريق في الحصول على أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.