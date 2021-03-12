شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رفعت يعتذر عن الاستمرار فى منصبه بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خالد رفعت، مدير التسويق بنادى الزمالك، باستقالته من منصبه، موضحا أنه سيستمر بدعم النادى الأبيض رغم رحيله. وكتب رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "من أجل احترامي لنادي الزمالك ولجماهيره أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار، أرجو تقبل العتذار عن التقصير، لقد حاولت وقاومت ولم أوفق".

وتابع رفعت: "أشكر جماهير الزمالك على ثقتهم، ودعمهم وتفهمهم لما واجهته.. سنستمر بدعم النادي ولكن قد يكون من الخارج أفضل".