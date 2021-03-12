أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يؤمن صدارة الدورى بثنائية بن شرقي وعاشور في سيراميكا

الزمالك يؤمن صدارة الدورى بثنائية بن شرقي وعاشور في سيراميكا

حقق فريق الزمالك فوزا هاما امام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة، بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وامام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

19 مارس موعد إعلان قائمة المنتخب لمباراتىّ كينيا وجزر القمر

حدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 19 مارس الجارى موعدا لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجارى في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

فيفا يتفقد مركز المنتخبات الوطنية بـ6 أكتوبر.. صور

قامت اليوم ساندرا لاتوري مساعد مدير إدارة الاتحادات الأهلية بالاتحاد الدولي لكرة القدم بزيارة إلى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر على هامش زيارتها الحالية لمصر، حيث تفقدت برفقة أحمد حسام عوض عضو الاتحاد المصري سير الأعمال في المركز بعد استئناف العمل به.