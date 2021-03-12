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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يُعلن رسميا إقالة باتشيكو من القيادة الفنية.
الزمالك يُعلن رسميا إقالة باتشيكو من القيادة الفنية
أعلنت قناة نادي الزمالك على لسان محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إقالة البرتغالي جايمي باتشيكوالمدير الفني للفريق الكروى الأول من منصبه، عقب تحقيق الفوز علي سيراميكا بهدفين دون رد في مسابقة الدورى.
الزمالك يؤمن صدارة الدورى بثنائية بن شرقي وعاشور في سيراميكا
حقق فريق الزمالك فوزا هاما امام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة، بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وامام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.
نائب رئيس النادي: الزمالك لم يتلق أى تمويل من الداخل أو الخارج
تساؤلات كثيرة فرضت نفسها علي سطح الأحداث في الشارع الكروى المصري حول الكيفية التي سيتعامل بها نادي الزمالك علي المستوي المادي فيما يخص قيمة مقدم التعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون المزعم التعاقد معه والشرط الجزائي للبرتغالي باتشيكو حال الاستغناء عن خدماته، فى الوقت الذى تعانى فيه خزينة النادى.
تدريبات منفردة لمحمود عبد العزيز في الزمالك
حرص محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض مران منفرد ظهر اليوم الخميس بمقر النادي، وحضر زيزو لمقر النادي لخوض تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم لرفع الحمل البدني استعدادا للمباريات القادمة.
زيزو و طارق حامد ينضمان إلى بن شرقى فى الغياب عن الزمالك أمام الحرس فى الكأس
يغيب أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود فى بطولة كأس مصر للإيقاف على خلفية حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة لحظة خروجه من مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا ونزول محمود عبد الرزاق شيكابالا فى اللقاء الذى أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.