أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يُعلن رسميا إقالة باتشيكو من القيادة الفنية.

الزمالك يُعلن رسميا إقالة باتشيكو من القيادة الفنية

أعلنت قناة نادي الزمالك على لسان محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إقالة البرتغالي جايمي باتشيكوالمدير الفني للفريق الكروى الأول من منصبه، عقب تحقيق الفوز علي سيراميكا بهدفين دون رد في مسابقة الدورى.

الزمالك يؤمن صدارة الدورى بثنائية بن شرقي وعاشور في سيراميكا

حقق فريق الزمالك فوزا هاما امام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة، بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وامام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.