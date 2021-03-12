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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 فى مقدمتها ، الخطيب ورئيس «إستادات» يتبادلان الدروع في افتتاح «الأهلي الأقصر»
الخطيب ورئيس «إستادات» يتبادلان الدروع في افتتاح «الأهلي الأقصر»
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة «إستادات»، العضو المنتدب، على تبادل الدروع في حفل افتتاح فرع «الأهلي الأقصر» الذي أقيم مساء اليوم ،الخميس، بمدينة طيبة بالأقصر، وذلك في ظل التعاون المثمر بين النادي والشركة، وذلك في إطار مشروعات الوحدة الاقتصادية بين الطرفين.
19 مارس موعد إعلان قائمة المنتخب لمباراتىّ كينيا وجزر القمر
حدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 19 مارس الجارى موعدا لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجارى في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.