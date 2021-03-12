7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 11 / 3 / 2021

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 فى مقدمتها ، الخطيب ورئيس «إستادات» يتبادلان الدروع في افتتاح «الأهلي الأقصر»

الخطيب ورئيس «إستادات» يتبادلان الدروع في افتتاح «الأهلي الأقصر»

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة «إستادات»، العضو المنتدب، على تبادل الدروع في حفل افتتاح فرع «الأهلي الأقصر» الذي أقيم مساء اليوم ،الخميس، بمدينة طيبة بالأقصر، وذلك في ظل التعاون المثمر بين النادي والشركة، وذلك في إطار مشروعات الوحدة الاقتصادية بين الطرفين.