شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف لتليفزيون الخليج 365: الزمالك خالف التوقعات وسيراميكا دفع ثمن الغرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن فوز فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم الخميس على سيراميكا بهدفين في الجولة الخامسة عشر للدورى جاء مخالفا لتوقعات الكثيرين، بعد خسارة مباراة الترجى التونسى الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف بدورى أبطال أفريقيا، وكذلك الكلام الكثير عن رحيل باتشيكو المدير الفني وحضور الفرنسي كارتيرون.

وقال مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، البرتغالى باتشيكو بدأ مباراة سيراميكا بتشكيل هجومى قوى كان يجب أن يبدأ به مباراة الترجى الماضية، والأبيض يمتلك مجموعة لاعبين موهوبين كلهم أوراق رابحة قادرة على تحقيق الفارق في أي وقت، ولكنه لم يستطع استغلال ذلك بسبب تغييرات المستمرة في التشكيل بشكل أدى لاهتزاز النتائج في البطولة الأفريقية.

ووجه وليد صلاح انتقادات عنيفة إلى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، بأنه لعب مباراة مفتوحة بشكل كبير ونسى أنه يواجه الزمالك الفريق الكبير الذى يمتلك لاعبين إمكانياتهم عالية، ويستطيعون حسم أي مباراة في أى وقت، لذلك يرى عبد اللطيف أن تشكيل مدرب سيراميكا والدفع بصالح جمعة ومحمد إبراهيم وريان من البداية كان به غرور ومبالغة في الثقة أكثر من اللازم، فكانت النتيجة دفع ثمن غال وأهداف مبكرة لـ بن شرقى وإمام عاشور ولو كان فيه توفيق للزمالك كانت النتيجة ثقيلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما أمام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة على استاد القاهرة، بهدفين نظيفين أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.