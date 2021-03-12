شكرا لقرائتكم خبر عن كهربائي ومقدم برنامج أطفال.. مقدمو البرامج الرياضية يكشفون عن تاريخهم المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم خطاب وكريم رمزي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت، مقدمو البرامج الرياضية، عن بداياتهم في سوق العمل قبل أن يتجهوا إلى العمل الإعلامي، عبر برنامج "معكم منى الشاذلي".

وقال كريم رمزي: "أخي الكبير اسمه مولر، وسميت ابني كريستيانو ووالدتي فرحت كثيراً بالاسم وبدأت تحب الكرة ولا تعرف عنها سوى كريستيانو، ولو ربنا رزقني بولد ثاني سأسميه ميسي، وإبن أخي اسمه هانز".

وأضاف: "عندما علمت بخبر إصابة إبراهيم فايق بجلطة رئوية كنت في الخارج مع زوجتي وأولادي، وأخذتهم معي إلى المستشفى لزيارته وهناك وجدت جيش من محبيه متواجدين".

فيما قال هاني حتحوت: "بدأت في برنامج أطفال وقت الجامعة لأن وجهي شكله طفولي".

بينما قال كريم خطاب: أول عمل لي كان البيع الإلكتروني، وأول صفقة بيع كانت بيع مصاحف وبعت مصحف إلكتروني لـ 50 فردا وتمت ترقيتي بعد تلك الصفقة إلى مدير، وبدأت أسوق لأجهزة اللاب توب وكنت أستغل علاقتي بأصدقائي لأبيع لهم".

وأضاف إبراهيم فايق: "بدأت العمل في محل أدوات كهربائية كان ملكنا وكنت أنزل أشتري الأدوات الكهربائية للمحل، وكنت أعمل مع العمال وعرفت الكثير من الخبرات في مجال الكهرباء".

وواصل: "إصابتي تشخصت جلطة في الشريان الرئوي وهي تأتي غالباً للمدخنين وأنا لا أدخن، ولكن قبلها بفترة شعرت بالتعب ولكني تحاملت على نفسي حتى وقت إصابتي بذبحة صدرية حزنت جداً لأن بعض الصفحات سبقت الأمر وكتبت (وفاة إبراهيم فايق)، وهذا أثار ضجة كبيرة".