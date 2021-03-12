شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة سموحة وأسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الغد بالدورى بين سموحة وأسوان، ويضم الطاقم كل من محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه كريم مهيا ومحمد سعيد مساعدين، وتامر جمعة حكم رابع، وعمرو الشناوى حكم فيديو وصبرى إبراهيم حكم مساعد فيديو.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم الدولى محمد معروف تعافى من الملاريا بعدما تعرض للإصابة بها أثناء مشاركته فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي أقيمت مؤخرا بالكاميرون.

وأوضح مسئولو اللجنة أن الفترة الماضية شهدت تجهيز وتأهيل الحكم للعودة للمباريات، حيث أسندت له اللجنة مباراة في القسم الثاني بين النصر وزد والتي فاز بها النصر 3 / 0.

فى السياق ذاته، أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة غداً الجمعة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الإسكندرية.

وضمت القائمة كلا من: الجبلاوي، أحمد سالم صافي، محمد جابر، محمود شبانة، فادي طلعت، عمرو الحلواني، أحمد الألفي، سيد فريد، خالد وليد، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، أحمد خالد، محمد أسامة، إيمانويل ايجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساة، أحمد دحروج، عمر رضوان، حمزة مجدي، صلاح الدين يحيي،عمرو ناصر، أحمد بلية، عمر الداحي.

وحذر علاء عبد العال المدير الفنى لأسوان لاعبى الفريق من التهاون فى لقاء سموحة خاصة بعد الخسارة فى آخر مباراتين أمام البنك الأهلى ثم بيراميدز.

وشدد عبد العال، على ضرورة تصحيح المسار خلال المباراة المرتقبة واستعادة طريق الانتصارات والنتائج الإيجابية، فى ظل تقارب النقاط بين جميع الأندية بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 17 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 15 مباراة، حيث فاز أسوان فى 4 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفا آخر.