شكرا لقرائتكم خبر عن نص بيان الزمالك بشأن إقالة باتشيكو من تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك رسميًا إقالة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفريق فيما وجه له الشكر على الفترة الماضية.

وقال النادي في بيانه: «وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق وتمنت له كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة».

وكان المدرب البرتغالى قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي وتخللها خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ونصف نهائي كأس مصر وكذلك خوض عدة مباريات في الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/ 2021.