شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تعلن رسميًا إقالة باتشيكو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة نادي الزمالك رسمياً إقالة جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

وقال محمد أبوالعلا عبر شاشة قناة الزمالك: «إدارة النادي أرسلت بياناً رسمياً من أجل إذاعته في القناة تعلن فيه اللجنة المكلفة بإدارة النادي إقالة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو وتقديم الشكر له على الفترة التي قاد خلالها الفريق».

وكان باتشيكو قد أكد، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك وسيراميكا أنه لن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه ما زال متصدرًا الدوري المصري.

وأضاف باتشيكو: «من الذي قال إني سوف أرحل عن الزمالك، أنا متصدر الدوري».

وجاء حديث باتشيكو في ظل المعلومات المتداولة عن قرب تعاقد الزمالك مع المدير الفني الفرنسي كارتيرون والذي فسخ تعاقده مع التعاون السعودي، قبل أن تعلن قناة النادي الأبيض رسميًا عن رحيل البرتغالي.