شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة استعراضية بين نجوم المغرب وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض نجوم قارة إفريقيا مباراة استعراضية ضد نجوم المغرب، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، شارك فيها وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يستعد لحضور انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أقيمت المباراة عشية الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تجرى على هامشها انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم واختيار ممثلي أفريقيا في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وشارك في المباراة الاستعراضية المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، بالإضافة إلى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، وعضو اللجنة المهندس محمد الشواربي.