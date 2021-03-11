شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: كارتيرون يوقع عقود الزمالك الآن.. هينزل التدريب مع ‏باتشيكو؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن أحد المسؤولين في نادي الزمالك أبلغه بقيام الفرنسي باتريس كارتيرون بتوقيع عقود تدريب فريق الكرة الآن في أحد فنادق القاهرة بجوار نادي الجزيرة.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية: «لا أستطيع أن أفصح عن اسم المسؤول الذي أبلغني ولكنه قال لي إن كارتيرون قام بالفعل بتوقيع العقود وسيقود تدريبات الزمالك غدًا الجمعة».

وسخر شحاتة قائلًا: «إدارة الزمالك لم تبلغ باتشيكو المدير الفني الحالي بقرار رحيله، باين كده باتشيكو وكارتيرون هما الاتنين هيدربوا الزمالك من بكرة».

كان باتشيكو قد فاجأ الجميع وأكد أنه مستمر في منصبه مديرًا فنيًا للزمالك ولم يبلغه أحد برحيله، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة اليوم الخميس.