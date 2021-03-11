شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الأرجنتين: محمد صلاح لا يقارن بميسي وكريستيانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خافيير زانيتي أسطورة المنتخب الأرجنتيني، وإنتر ميلان، ونائب رئيس النادي الإيطالي، إن محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويقدم مستوى مميزًا لكنه لا يقارن بميسي ورونالدو.

وأضاف زانيتي في تصريحات تلفزيونية: «محمد صلاح لاعب رائع ويقدم مستوى مميزا ومهاجم قوي للغاية مع ليفربول أو منتخب مصر وهو من أهم نجوم العالم حاليًا».

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وتابع زانيتي: «لا يمكن مقارنة محمد صلاح مع رونالدو وميسي، كلا منهم قوي في أشياء معينة، نحن نتحدث عن ثلاثة من أفضل اللاعبين في العالم».

وعن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته، قال أسطورة إنتر ميلان: «واجهت العديد من اللاعبين وجميعهم على مستوى عالٍ، لكن رونالدو الظاهرة كان الأفضل، كان مهاجمًا صعبًا للغاية ولاعبًا عجيبًا».