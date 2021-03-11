شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: زيزو من حقه الجلوس مع مسؤولي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن عقد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع مسؤولي الأهلي، أمر طبيعي.

كانت تقارير صحفية أكدت، في الأيام الماضية، أن مسؤولي الأهلي عقدوا جلسة مع أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، من أجل الاتفاق معه على انضمامه للفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال أحمد بلال، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»: «أحمد سيد زيزو، من حقه أن يجلس مع مسؤولي الأهلي، نحن نعيش عصر الاحتراف».

وأضاف: «طبيعي أن يبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع أفضل لاعبي الفريق المنافس له، خاصة أننا نعيش عصر الاحتراف».

وواصل: «كان يجب على زيزو أن يغلق باب المفاوضات مع الأهلي منذ البداية، ولكنه ما دام وافق على عقد الجلسة، يبقى اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن الزمالك، وهذا حقه».