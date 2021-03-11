شكرا لقرائتكم خبر عن فابريس نجا و ميدو جابر يخضعان لكشف المنشطات عقب لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع ميدو جابر والكاميروني فابريس نجا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بفريق سيراميكاكليوباترا، للكشف عن المنشطات عقب الزمالك بالجولةالخامسة عشر بالدوري العام.

وجاء اختيار الثنائي بطريقة عشوائية، حسب قوانين المنظمة الدولية للمنشطات وفيفا، للحفاظ على مثالية اللعبة ومنع دخول المواد المحظورة.

وانتهت مباراة الفريقين، بخسارة فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين دون دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استادالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.