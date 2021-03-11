شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن قائمة الفريق للقاء سموحة غدًا بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بقيادة علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق أسوان، قائمة فريقه إستعدادا لمباراة سموحة غدا بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة (16) من عمر بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

وضمت القائمة طلعت الجبلاوي لحراسة المرمي، احمد سالم صافي، محمد جابر، محمود شبانة، فادي طلعت، عمرو الحلواني، احمد الالفي ١٤، سيد فريد، خالد وليد، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، احمد خالد، محمد اسامة، ايمانويل ايجيبتور، احمد صغيري، سولمون منساه، احمد دحروج، عمر رضوان، حمزة مجدي، صلاح الدين يحيي، عمرو ناصر، احمد بلية، عمر الداحي .

و يحتل أسوان المركز 12 برصيد 17 نقطة، جمعهم من 4 مباريات فوز، و5 تعادل، و6 خسائر، فيما يحتل فريق سموحة المركز 10 برصيد 19 نقطة، جمعهم من الفوز في 3 مباريات و10 تعادلات، وخسارة وحيدة