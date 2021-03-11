شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالغني: هيثم شعبان «خدته العظمة» أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالغني، نجم نادي حرس الحدود السابق، أن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، يتحمل مسؤولية خسارة فريقه أمام الزمالك.

وحقق الزمالك فوزًا على سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد عبدالغني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«هيثم شعبان، خدته العظمة أمام الزمالك، حيث لعب بطريقة هجومية زيادة عن اللزوم».

وأضاف: «سيراميكا كليوباترا، فاز في بعض المباريات وهو ليس في مستواه الفني، المدير الفني اعتقد انه يستطيع ان يفعل ذلك أمام الزمالك».

وواصل: «اللعب بأربعة لاعبين أصحاب النزعة الهجومية في وسط الملعب كان مخاطرة كبيرة، سيراميكا أفلت من هزيمة ثقيلة أمام الزمالك».