شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يفتح النار ضد زيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويأتي ذلك بعد اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على خروجه في الدقائق الأخيرة، من مباراة سيراميكا كليوباترا، التي اقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال محمد صديق، خلال برنامج «ستار المصري اليوم»:«تصرف أحمد سيد زيزو، غير مقبول على الاطلاق، الاعتراض على المدير الفني بتلك الطريقة، أمر غير مقبول».

وأضاف :«لو كان البرتغالي مانويل جوزيه، مدربًا للزمالك، لأوقف زيزو، 10 مباريات على أقل تقدير».

وواصل :«زيزو، خرج في اخر 8 دقائق من المباراة، لذلك لا يوجد أي مبرر على انفعاله»، مضيفًا:«زيزو، لاعب محترف، فمن المفترض ان لا تصدر منه تلك الأمور».