شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب عن حلم إنشاء «ستاد الأهلي»: هناك أمور متبقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن حلم ستاد الأهلي جزء أساسي من وحدة الأهلي الاقتصادية، لكن لا تزال هناك أمور متبقية في ستاد الأهلي وي السلام يتمنى أن تنتهي سريعًا.

وأضاف الخطيب خلال افتتاحه فرعًا للنادي الأهلي بمحافظة الأقصر، اليوم :«الفكرة بدأت بعدما تحدث معى أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، وعرض عليّ فكرة إنشاء فرع للنادي الأهلي بالأقصر، في نفس الوقت الذي عرضت فيه شركة استادات نفس الأمر ولكن برؤية أكبر وهي وحدة الأهلي الاقتصادية».

وتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: «هوية وحدة الأهلي الاقتصادية تضم ملعب الأهلي وي السلام، وتطوير قناة النادي، ومجمع حمامات السباحة المقرر أن يتم افتتاحه قريبا، وافتتاح فرع النادي بالأقصر».

وأضاف الخطيب أن افتتاح فرع الأهلي في الأقصر مناسبة تاريخية وعادة ما يكون الأهلي الرائد والسباق وصاحب رسالة وطنية، بأن يشارك في دفع عجلة التنمية والتعمير التي تشهدها البلاد».