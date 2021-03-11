شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء رحيله والتعاقد مع كارتيرون.. «باتشكيو»: أنا متصدر الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك إنه لن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه ما زال متصدرًا الدوري المصري.

وأضاف باتشيكو في تصريحات تلفزيونية: «من الذي قال إني سوف أرحل عن الزمالك، أنا متصدر الدوري».

يأتي حديث باتشيكو رغم المعلومات المتداولة عن قرب تعاقد الزمالك مع المدير الفني الفرنسي كارتيرون والذي فسخ تعاقده مع التعاون السعودي، كما سبق له قيادة الأهلي ثم الزمالك قبل أن يرحل بعد دفع الشرط الجزائي للفريق الأبيض.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بعد سلسلة من النتائج المتتالية بداية من تعادل مع تونجيت ثم وادي دجلة، وأخيرًا الخسارة أمام الترجي التونسي.