شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك ويفتح النار على الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك مفاجأة بشأن ما تردد عن رحيله عن نادي الزمالك لإفساح الطريق لعودة المدرب السابق باتريس كارتيرون مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغه بأي شيء من هذا القبيل.

ونفى باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء سيراميكا إبلاغه بالرحيل عن النادي، مؤكدًا أنه مستعد لأن يحضر غدًا ليقود مران الفريق بشكل عادي.

وفتح المدرب البرتغالي النار على إدارة الزمالك قائلًا إنه المدرب الوحيد في مصر الذي لم يتعاقد مع أي لاعب بناء على طلبه.

كان باتريس كارتيرون قد وصل إلى القاهرة، صباح اليوم الخميس، تمهيدًا للتعاقد مع الزمالك لتولي القيادة الفنية للنادي خلفًا لجايمي باتشيكو، فيما أعلن نادي التعاون السعودي، قبل قليل فسخ عقد كارتيرون رسميًا.

ونجح الزمالك في هزيمة سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز.