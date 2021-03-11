شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يخطف نقطة من مانشستر يونايتد في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص فريق ميلان تعادلاً في الوقت القاتل أمام مضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الأوروبي.

وحل ميلان ضيفًا على مانشستر يونايتد بمسرح الأحلام أولد ترافورد، ولعب الفريقان مباراة الذهاب بدور الـ16.

ميلان تقدم بهدف عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 13، لكن بعد العودة لتقنية الفار اتضح وجود لمسة يد على اللاعب، وتم إلغاء الهدف.

في الشوط الثاني دفع أولي سولشاير بأماد ديالو بدلاً من أنطوني مارسيال، ليسجل الإيفواري أول أهدافه مع مانشستر يونايتد.

وجاء هدف ديالو في الدقيقة 54 بعد دقائق من مشاركته، وسجل من رأسية بعد تمريرة وصلت له من البرتغالي برونو فرنانديز.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، خطف سيمون كيير هدف التعادل لميلان برأسية في شباك مانشستر يونايتد، بعد ركنية لعبها كرونيتش.

انتهت المباراة بالتعادل (1-1) وسيلتقي الفريقان مجددًا يوم الخميس المقبل، في ملعب «سان سيرو»، بميلان لخوض مباراة الإياب.