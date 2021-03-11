شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: خط وسط الزمالك كلمة السر في الفوز على سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ظهروا بمستوى مميز للغاية، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال احمد بلال، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»:«لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى مميز للغاية امام سيراميكا كليوباترا، وتحديد لاعبي خط الوسط».

وأضاف :«خط وسط الزمالك، كان كلمة السر في فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا، تحديدًا الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي وإمام عاشور، حيث قاموا بأدوارهم الدفاعية والهجومية على أكمل وجه»

وتابع :«المغربي اشرف بن شرقي، كان نجم المباراة الأول، حيث كان مصدر خطورة الفريق الأبيض».