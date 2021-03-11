شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين، بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، ويلاحقه الأهلي صاحب المركز الثاني بـ27 نقطة من 11 لقاء.

ويلعب الزمالك في مباراته المقبلة أمام الترجي التونسي الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من مارس بملعب القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً وذلك بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين.