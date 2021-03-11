شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد ثنائية الزمالك في سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

زادت الثنائية التي سجلها الزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز المصري وانتهت بفوز الزمالك على سيراميكا 2/0- سخونة ومتعة لمباريات الدورى المصري الممتاز.

ورغم تفوق الزمالك في عدد المباريات بعد خوضه 14 مباراة عن منافسة الأهلي الذي خاض 11 مباراة مما منحه الأفضلية في تصدر المسابقة بـ33 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلى ورغم اشتعال الصراع على القمة بين الأهلي والزمالك على تصدر جدول ترتيب فرق الدوري المصري إلا أن الصراع محتدم وساخن أيضا في القاع من أجل الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثاني.

وشهدت نتيجة مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس 11-3-2021 فوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقى وإمام عاشور.

ورغم عدم حدوث أي تغير في جدول ترتيب فرق الدوري المصري عقب المباراة بعدما انفرد الزمالك بالصدارة ووسع فارق النقاط مع الأهلى وبقاء سيراميكا في نفس مركزه الثامن بجدول المسابقة بـ21 نقطة جاء ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1 الزمالك 33

2 الأهلي 27

3 بيراميدز 25

4 مصر المقاصة 24

5 إنبي 23

6 المصري 22

7 الاتحاد السكندري 22

8 سيراميكا 21

9 الجونة 21

10 سموحة 21

11 غزل المحلة 21

12 أسوان 17

13 المقاولون العرب 15

14 البنك الأهلي 14

15 طلائع الجيش 13

16 الإسماعيلي 10

17 الإنتاج الحربي 10

18 وادي دجلة 9