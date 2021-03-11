شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في شباك سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ذاكرة الانتصارات بالفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

وسجل ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي مع الدقيقة 6 من عمر المباراة وعزز التقدم إمام عاشور مع الدقيقة 19.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 33 متصدراً جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 21 في المركز التاسع.

وجاءت المباراة مفتوحة من الطرفين، ولاحت لكل منهما عدة فرص لم تستغل بالشكل الأمثل.

وألغى حكم المباراة محمود ناجي هدفاً ثالثاً للزمالك، سجله أشرف بن شرقي، بعد العودة لتقنية الفار والتأكد من وجود خطأ ضد إمام عاشور في بداية اللعبة.