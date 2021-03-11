- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تياغو سيلفا: ميسي هو الافضل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021
اوضح اللاعب البرازيلي لنادي تشيلسي الانكليزي تياغو سيلفا ان النجم الارجنتيني لنادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي هو أقوى خصم واجهه في مسيرته الكروية الحافلة بالبطولات والانجازات.
وخلال تصريحات له، قال سيلفا: "أقوى خصم لعبت ضده؟ ليونيل ميسي، لأنه يتمتع بجودة لا تصدق وهِبة من الله، بالنسبة لي هو الأفضل".
يذكر ان تياغو سيلفا كان قد لعب ضد ليونيل ميسي مرارًا وتكرارًا، وذلك خلال فترة لعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الايطالي، وكذلك خلال مباريات الأرجنتين والبرازيل الدولية.