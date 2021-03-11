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تياغو سيلفا: ميسي هو الافضل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

اوضح اللاعب البرازيلي لنادي ​​ الانكليزي ​تياغو سيلفا​ ان النجم الارجنتيني لنادي ​​ الاسباني ​ليونيل ميسي​ هو أقوى خصم واجهه في مسيرته الكروية الحافلة بالبطولات والانجازات.

وخلال تصريحات له، قال سيلفا: "أقوى خصم لعبت ضده؟ ليونيل ميسي، لأنه يتمتع بجودة لا تصدق وهِبة من الله، بالنسبة لي هو الأفضل".

يذكر ان تياغو سيلفا كان قد لعب ضد ليونيل ميسي مرارًا وتكرارًا، وذلك خلال فترة لعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الايطالي، وكذلك خلال مباريات الأرجنتين والبرازيل الدولية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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