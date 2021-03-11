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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العنبري: سعيد بما حققناه امام خورفكان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021
كشف مدرب نادي الشارقة العنبري عبد العزيز العنبري عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه خورفكان بنتيجة 5 – 1، في الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي.
وصرح العنبري قائلا: "في المواجهات السابقة، لم نقدم نفس الأداء، على عكس ما حدث أمام خورفكان".
وأضاف: "لم نستغل الفرص بشكل جيد سابقا، لكن أمام خورفكان تعاملنا بشكل أفضل وسجلنا من فرص محدودة، وحسمنا النتيجة مبكرا".
بينما قال كايو زاناردي، مدرب خورفكان: "واجهنا فريقاً قوياً، والشارقة استفاد من الهجمات المرتدة بشكل جيد، ونحن تأثرنا بعدم جهوزية 5 لاعبين على الأقل بسبب المرض".