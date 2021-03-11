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العنبري: سعيد بما حققناه امام خورفكان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

كشف مدرب نادي ​الشارقة​ العنبري ​عبد العزيز العنبري​ عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه ​خورفكان​ بنتيجة 5 – 1، في الجولة الـ 20 من ​دوري الخليج العربي​.

وصرح العنبري قائلا: "في المواجهات السابقة، لم نقدم نفس الأداء، على عكس ما حدث أمام خورفكان".

وأضاف: "لم نستغل الفرص بشكل جيد سابقا، لكن أمام خورفكان تعاملنا بشكل أفضل وسجلنا من فرص محدودة، وحسمنا النتيجة مبكرا".

بينما قال كايو زاناردي، مدرب خورفكان: "واجهنا فريقاً قوياً، والشارقة استفاد من الهجمات المرتدة بشكل جيد، ونحن تأثرنا بعدم جهوزية 5 لاعبين على الأقل بسبب المرض".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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