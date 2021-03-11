ادارة التعاون السعودي تفسخ عقدها مع المدرب باتريس كارتيرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

كشفت ادارة نادي ​التعاون​ السعودي عن فسخ عقدها مع المدرب الفرنسي ​باتريس كارتيرون​ بالتراضي، واصدر النادي بيانا مقتضبا جاء فيه: "بناءً على الاتفاق بين التعاون والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".



وأضاف البيان: "تقدم إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

وأوضح النادي في بيانه، أن التأخر في إعلان فك الارتباط، جاء تلبية لرغبة المدرب.