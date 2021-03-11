الدوري السعودي: فوز قاتل للنصر على الاهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري السعودي لكرة القدم​، خطف فريق ​النصر​ فوزاً مهماً في المباراة التي حل فيها ضيفاً ثقيلاً امام نظيره ​الاهلي​، وانتهت المواجهة التي اقيمت على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بواقع 2 – 1.



تمكن فريق النصر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب عبدالاله علي العمري، ليدخل فريق الاهلي اجواء اللقاء مع بداية الشوط الثاني حيث احرزوا هدف التعادل في الدقيقة 58 عبر اللاعب عمر السومة، ولكن فرحتهم لم تدم طويلا حيث سجل اللاعب عبد الرزاق هدف الفوز في الدقيقة 85 بعد تمريرة حاسمة من زميله العمري ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في ترتيب هذه البطولة.