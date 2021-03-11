الدوري المصري: الزمالك يُسقط سيراميكا ويعزز صدارته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

عزز ​الزمالك​ موقعه في صدارة الترتيب بفوزه على ضيفه ​سيراميكا​ بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​الدوري المصري الممتاز​ لكرة القدم.



وإفتتح أشرف بن شرقي التسجيل للأبيض بعد 6 دقائق على إنطلاقة المباراة وأضاف زميله إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عشر لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 2-0.

وغابت الاهداف عن الشوط الثاني من اللقاء لتستمر النتيجة على حالها بتفوق الزمالك بهدفين للاشيء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز التاسع.