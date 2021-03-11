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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: بايرن ميونيخ سيكون البطل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021
كشف المدرب الالماني لنادي ليفربول الانكليزي يورغن كلوب عن انطباعه بشأن سباق لقب الدوري الألماني هذا الموسم، وذلك عقب فوز الريدز على لايبزيغ بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ليصعد الريدز إلى الدور ربع النهائي بالمسابقة الأوروبية لتفوقه في مجموع المباراتين 4-0.
وفي حديث له، قال كلوب: "تقليديًا، يبدو أن بايرن ميونيخ سيكون البطل، على الأقل طالما يسجل روبرت ليفاندوفسكي الأهداف كما يشاء".
وأضاف: "لايبزيغ يؤدي أداءً رائعًا، ويتأخر بنقطتين فقط عن البايرن، والمواجهة المباشرة بين الفريقين ستكون مثيرة للغاية".
واختتم: "لايبزيغ فريق رائع حقًا، كان أعظم إنجازاتنا ضدهم هو أننا لم نظهر للجماهير مدى جودتهم في الواقع".