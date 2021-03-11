كلوب:  بايرن ميونيخ سيكون البطل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

كشف المدرب الالماني لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ عن انطباعه بشأن سباق لقب الدوري الألماني هذا الموسم، وذلك عقب فوز الريدز على ​لايبزيغ​ بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ليصعد الريدز إلى الدور ربع النهائي بالمسابقة الأوروبية لتفوقه في مجموع المباراتين 4-0.



وفي حديث له، قال كلوب: "تقليديًا، يبدو أن ​بايرن ميونيخ​ سيكون البطل، على الأقل طالما يسجل روبرت ليفاندوفسكي الأهداف كما يشاء".

وأضاف: "لايبزيغ يؤدي أداءً رائعًا، ويتأخر بنقطتين فقط عن البايرن، والمواجهة المباشرة بين الفريقين ستكون مثيرة للغاية".

واختتم: "لايبزيغ فريق رائع حقًا، كان أعظم إنجازاتنا ضدهم هو أننا لم نظهر للجماهير مدى جودتهم في الواقع".