اخبار الرياضه

كلوب:  بايرن ميونيخ سيكون البطل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب:  بايرن ميونيخ سيكون البطل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

كشف المدرب الالماني لنادي ​​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ عن انطباعه بشأن سباق لقب الدوري الألماني هذا الموسم، وذلك عقب فوز الريدز على ​لايبزيغ​ بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ليصعد الريدز إلى الدور ربع النهائي بالمسابقة الأوروبية لتفوقه في مجموع المباراتين 4-0.

وفي حديث له، قال كلوب: "تقليديًا، يبدو أن ​بايرن ميونيخ​ سيكون البطل، على الأقل طالما يسجل روبرت ليفاندوفسكي الأهداف كما يشاء".

وأضاف: "لايبزيغ يؤدي أداءً رائعًا، ويتأخر بنقطتين فقط عن البايرن، والمواجهة المباشرة بين الفريقين ستكون مثيرة للغاية".

واختتم: "لايبزيغ فريق رائع حقًا، كان أعظم إنجازاتنا ضدهم هو أننا لم نظهر للجماهير مدى جودتهم في الواقع".

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا