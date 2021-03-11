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راموس: كريستيانو يصنع الفارق ولا شيء يضمن النجاح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

إنبرى قائد ​​، ​سيرجيو راموس​ للدفاع عن زميله السابق ولاعب يوفنتوس الحالي ​​ بعد الانتقادات التي طالته عقب إقصاء فريقه من .

وأوضح راموس: "إنه قائد يوفنتوس، تفكر في النادي وتفكر في كريس إذا كان هناك أمر سيء، نتحدث فقط عن القائد والمدرب".

وأضاف: "كريس يصنع الفارق ولا شيء يضمن النجاح، أي فريق يمكن أن يهزمك في دوري أبطال أوروبا، سقط بالأمس ويوفنتوس أول أمس، ويمكن أن يحدث ذلك لأي شخص، وآمل ألا يحدث لنا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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