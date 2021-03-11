راموس: كريستيانو يصنع الفارق ولا شيء يضمن النجاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

إنبرى قائد ​ريال مدريد​، ​سيرجيو راموس​ للدفاع عن زميله السابق ولاعب يوفنتوس الحالي ​كريستيانو رونالدو​ بعد الانتقادات التي طالته عقب إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا.



وأوضح راموس: "إنه قائد يوفنتوس، تفكر في النادي وتفكر في كريس إذا كان هناك أمر سيء، نتحدث فقط عن القائد والمدرب".

وأضاف: "كريس يصنع الفارق ولا شيء يضمن النجاح، أي فريق يمكن أن يهزمك في دوري أبطال أوروبا، سقط برشلونة بالأمس ويوفنتوس أول أمس، ويمكن أن يحدث ذلك لأي شخص، وآمل ألا يحدث لنا".