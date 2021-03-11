كامبل: التخلي عن محمد صلاح لن يكون سهلاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

اوضح اللاعب السابق لنادي ارسنال ​كيفن كامبل​ انه يتوجب على فريق ​ليفربول​ التفكير مالياً قبل بيع ​محمد صلاح​ في الميركاتو الصيفي المقبل.



وفي حديث له، قال كامبل: "من ستتعاقد معه إذا قمت ببيع صلاح؟".

وأضاف: "من السهل جدًا أن تقول هيا نبيع صلاح، إنه في صدارة قائمة الهدافين مرة أخرى، لقد كان لا يصدق، من يأتي ليحل محله ويسجل أهدافه؟".

واختتم: "من يستطيع الركض مثله؟، هذه نوعية قليلة من اللاعبين، حتى لو بذل ليفربول قصارى جهده من أجل التعاقد مع مبابي، فليس هناك ما يضمن أنه سيعوض صلاح".