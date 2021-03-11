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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كامبل: التخلي عن محمد صلاح لن يكون سهلاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021
اوضح اللاعب السابق لنادي ارسنال كيفن كامبل انه يتوجب على فريق ليفربول التفكير مالياً قبل بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل.
وفي حديث له، قال كامبل: "من ستتعاقد معه إذا قمت ببيع صلاح؟".
وأضاف: "من السهل جدًا أن تقول هيا نبيع صلاح، إنه في صدارة قائمة الهدافين مرة أخرى، لقد كان لا يصدق، من يأتي ليحل محله ويسجل أهدافه؟".
واختتم: "من يستطيع الركض مثله؟، هذه نوعية قليلة من اللاعبين، حتى لو بذل ليفربول قصارى جهده من أجل التعاقد مع مبابي، فليس هناك ما يضمن أنه سيعوض صلاح".