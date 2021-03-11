برشلونة يستعد لحسم اولى صفقاته الصيفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

يستعد مسؤولو نادي ​برشلونة​ الاسباني للحصول على توقيع إيريك ​غارسيا​ مدافع مانشستر سيتي، ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية.



وكان برشلونة قريبًا من ضم غارسيا خلال الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية، إلا أن المقابل المادي كان العائق وراء اتمام الصفقة.

وأكد الصحفي الموثوق في صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، ميكيل بلاسكيز، أن برشلونة يستعد للحصول على توقيع غارسيا كلاعب حر، حيث يخوض عامه الاخير مع ​السيتي​زن.

وكان غارسيا قد رفض التجديد للنادي الإنكليزي، حيث يحق له الآن التوقيع على عقود الانتقال إلى أي فريق آخر كصفقة انتقال حر.

وأشار الصحفي إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد منفتح على الاجتماع بوكلاء غارسيا من أجل توقيع عقود الانتقال.