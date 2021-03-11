الدوري الامارتي: فوز مستحق للشارقة على خورفكان وتعادل ثمين للوصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 20 من ​الدوري الاماراتي لكرة القدم​، حقق فريق ​الشارقة​ فوزاً مستحقاً في المباراة التي استضاف بها نظيره ​خورفكان​، وانتهت هذه الماوجهة بواقع 5 – 1.



وسجل اهداف الفريق الفائز كل من ايغور كرورنادو هدفين (6 و17)، وليد سيراغ هدف في مرماه خلال الدقيقة 35، ليعود ايغور كورونادو ويحرز هدفين ايضاً (43 و83).

وفي مباراة اخرى، حطف فريق ​الوصل​ تعادلاً مثيراً في المباراة التي جمعته امام مضيفه ​الفجيرة​ بهدف لهدف، وكان اللاعب فراس بالعربي قد افتتح التسجيل للفجيرة، بينما سجل اللاعب فابيو دي ليما هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90 عمر هذه المباراة.