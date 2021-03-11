دي ماريا على اعتاب توقيع عقد جديد مع سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني أنخيل ​دي ماريا​ مع باريس ​سان جيرمان​.



وينتهي عقد دي ماريا الحالي مع البي اس جي في 30 حزيران 2021، لكن تمديد عقده أصبح وشيكًا الآن، على عكس النجمين نيمار جونيور وكيليان مبابي.

وبحسب معلومات إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن دي ماريا توصل إلى اتفاق كامل مع باريس سان جيرمان على تمديد عقده.

وسيوقع دي ماريا على ​عقد جديد​ لمدة موسم إضافي ليبقى بقميص النادي الباريسي حتى 30 حزيران 2022.

يذكر أن أنخيل دي ماريا لعب 27 مباراة وسجل 5 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.