الدوري القطري: الوكرة يعادل السد وفوز صريح للخريطيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

تعادل السد الذي ضمن التتويج بلقب ​دوري نجوم قطر​ مع ضيفه ​الوكرة​ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.



وإفتتح رودريغو تاباتا التسجيل لأصحاب الارض في الدقيقة 25 ونجح رجال المدرب تشافي هرنانديز بالحفاظ على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

وإنتظر الضيوف حتى الدقيقة 83 من عمر اللقاء لخطف هدف التعادل عبر خالد مزيد.

وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب حمد بن خليفة ضمن منافسات المرحلة عينها حقق ​الخريطيات​ فوزاً صريحاً على ضيفه ​ام صلال​ بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الفائز رشيد تيبركانين (43 من ركلة جزاء) و(45 +2) وناصر إبراهيم النصر (87).