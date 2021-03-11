الدوري السعودي: غوميز يقود الهلال لإسقاط الوحدة وإنتزاع الصدارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

إنتزع ​الهلال​ صدارة ​الدوري السعودي​ لكرة القدم بفوزه على مضيفه ​الوحدة​ 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين.



وإفتتح يوسف نياكات التسجيل للوحدة في الدقيقة 15 من ركلة جزاء إلا أن بافيتيمبي غوميز أدرك التعادل في الدقيقة 35 من ركلة جزاء أيضاً ليعود لوسيانو فيتو ويضع الهلال في المقدمة بهدفه (36) قبل أن يعادل نياكات الارقام من جديد بهدف من ركلة جزاء (40) لينتهي الشوط الأول بتعادل الطرفين 2-2.

وفي الشوط الثاني سجل بافيتيمبي غوميز ثنائية في الدقيقتين 56 و77 ليقود فريقه لإنتصار ثمين وإنتزاع الصدارة.

ورفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية تعادل ضمك مع الاتفاق 1-1.