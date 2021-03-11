حمدالله يخطف «النصر»

وشهد اللقاء تقدم النصر أولاً عن طريق مدافعه عبدالإله العمري (د: 41)، وعادل للأهلي عمر السومة (د: 58)، ومن ثم أضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر (د: 85)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه التاسع ويصل للنقطة 33 ويحتل المركز السادس، فيما تلقى الأهلي الخسارة الرابعة على التوالي والثامنة في الدوري ليتجمد رصيده عند 35 نقطة وفي المركز الخامس متأخراً عن التعاون بفارق الأهداف.

محمد يوسف

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