شكرا لقرائتكم خبر عن «فييتو».. أحبَّه الهلاليون بعد خصام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت مباراة الوحدة والهلال التي انتهت بفوز الأخير 4/2 على ملعب الشرائع بمكة اليوم (الخميس)، تألق محترف الهلال الأرجنتيني لوسيانو فييتو (27 عاماً)، وذلك استمراراً لتحسن أدائه المتصاعد في الجولات الماضية الأخيرة، بعد الانتقادات التي لقيها اللاعب في بداية حضوره.

أحرز فييتو هدفاً في مرمى الفتح، وصنع آخر، وواصل تألقه بالتسجيل في شباك الوحدة، ليواصل تطوره في تقديم المستويات المتميزة التي كسب بها قلوب أنصار «الزعيم» خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي كان الفريق الأزرق أحوج ما يكون فيها إلى العودة لمستوياته المعهودة بعد تعثراته التي قادت إلى إقالة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو.