شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يعرقل ضمك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدرك فريق الاتفاق التعادل مع مضيفه ضمك بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تقدم ضمك أولاً بهدف مبكر جاء عن طريق القائد فاروق شافعي (د: 8)، ومع انطلاقة الشوط الثاني أدرك الاتفاق التعادل عن طريق مهاجمه عبدالله السالم (د: 46)، وبهذه النتيجة تزيد معاناة ضمك في البقاء في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي بعد أن اتسع الفارق بينه وبين أقرب مركز أمان إلى سبع نقاط إذ وصل ضمك للنقطة 21 وفي المركز الخامس عشر، فيما وصل الاتفاق للنقطة 32 وفي المركز السادس.