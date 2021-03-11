الهلال صدارة والوحدة حسرة ومرارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز فريقه الهلال لاحتلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن لعب دور البطل بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في مرمى الوحدة خلال المباراة التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في إطار لقاءات الجولة الـ23، وانتهت نتيجتها زرقاء 4/ 2. واستفاد الهلال من تعثر الشباب بخسارته أمس الأول أمام الاتحاد 1/ 2 ليتساوى معه في عدد النقاط (45 نقطة لكل منهما). واستطاع الهلال مواصلة سلسلة انتصاراته منذ خسارته في الديربي أمام النصر ليعود الهلال ويحقق 3 انتصارات متتالية مكنته من استرداد الصدارة التي افتقدها منذ الجولة الـ17. في المقابل، عمقت النتيجة جراح فرسان مكة ورمت بهم في مراكز الخطر المحاطة بشبح الهبوط، حيث أصبح الفريق في المركز الـ14 على رصيده السابق 27 نقطة. بعد المواجهة:





حقق الهلال فوزه الثالث على التوالي واستعاد الصدارة بعد افتقادها لأكثر من 5 جولات.



واصل الوحدة نتائجه المخيبة وبات مهددا بالهبوط.



سجل قوميز الهاتريك الثالث له في دوري المحترفين وانفرد بصدارة الهدافين (18 هدفا).



ارتفع عدد الأهداف التي استقبلتها شباك الوحدة إلى 44 هدفا.



ارتفع عدد الأهداف التي سجلها الهلال إلى 44 هدفا.



خسارة أمس هي الرابعة على التوالي للوحدة.



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