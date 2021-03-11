مبابي وهالاند يطفيان نجومية ميسي ورونالدو

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وودع برشلونة ويوفنتوس البطولة مبكرا، على يد باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي على الترتيب في دور الـ16 للمسابقة.

وعقب غيابهما في الموسم الماضي عن الدور قبل النهائي للبطولة للمرة الأولى منذ سنوات، يواصل ميسي ورونالدو الغياب، ولكن هذه المرة من دور الثمانية، وذلك لأول مرة منذ موسم 2004 / 2005، ليستمر ابتعادهما عن منصات التتويج الأوروبية حتى إشعار آخر.

وجاء السقوط المبكر في دوري الأبطال ليشكل ضربة موجعة لآمال اللاعبين في استعادة جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أن غابت عنهما العام الماضي، لا سيما في ظل النتائج المهتزة لفريقيهما بالمسابقات المحلية خلال الموسم الحالي.

وبعدما فرضا هيمنتهما على كرة القدم العالمية لأكثر من عقد من الزمان، بتبادلهما التتويج بجائزة الأفضل في العالم ما بين عامي 2008 و2019، بواقع 6 جوائز لميسي و5 لرونالدو، باستثناء جائزة عام 2018، التي حصل عليها الكرواتي لوكا مودريتش، ساهم غياب ميسي ورونالدو عن المربع الذهبي لدوري الأبطال العام الماضي في إخفاقهما في الفوز بالجائزة لعام 2020، التي حصل عليها هداف بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما يخشى ميسي ورونالدو الخروج دون ألقاب هذا الموسم، في ظل تصدرهما ترتيب هدافي الدوري في إسبانيا وإيطاليا حاليا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني حاليا، بفارق 6 نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر) قبل 12 مرحلة على نهاية البطولة، بينما يوجد يوفنتوس في المركز الثالث بالدوري الإيطالي، بفارق 10 نقاط خلف إنتر المتصدر قبل 12 مرحلة على النهاية أيضا.

وبينما تسير نجومية ميسي ورونالدو نحو الخفوت، فإن نجومية الثنائي الشاب الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والنرويجي إيرلنج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألماني، تواصل بزوغها في ظل استمرار تألقهما مع فريقيهما، لا سيما بدوري الأبطال.

وأحرز هالاند 4 أهداف لدورتموند خلال فوزه 5 / 4 على أشبيلية في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ16، ليقود الفريق الألماني للصعود إلى دور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016 / 2017، ويواصل تصدره ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

في المقابل، سجل مبابي 4 أهداف أيضا خلال تخطي سان جيرمان عقبة برشلونة بفوزه 5 / 2 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب، ليرفع رصيده في النسخة الحالية للبطولة إلى 6 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين.

ويرى الكثير من المتابعين أن مبابي (22 عاما) وهالاند (20 عاما) سيفرضان هيمنتهما على كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.