شكرا لقرائتكم خبر الصدارة لا تشفع للشباب في حل 3 «عقد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من تقديم فريق الشباب مستويات قوية هذا الموسم توجها بتربعه على صدارة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى نهاية الجولة الـ23، إلا أنه فشل في حل 3 مشكلات لا تزال تمثل عقدة بالنسبة له.

وأولى العقد التي استمرت أمام منشار الشباب، فريق القادسية، حيث لم يستطع الفوز عليه في الموسم الحالي بعد أن واجهه 3 مرات، تعادل في واحدة وخسر مباراتين.

كما فشل أمس الأول في حل عقدة فريق الاتحاد الذي واجهه في هذا الموسم 4 مرات، تعادل فيها معه مرتين وخسر مرتين، حيث تعادل في ذهاب الدوري وكأس محمد السادس (البطولة العربية) وخسر مباراتي الإياب في البطولتين وبنتيجة واحدة (1/ 2). وكان آخر فوز للشباب على الاتحاد في عام 2018 بهدف سجله ناصر الشمراني.

وتبقى للشباب عقده ثالثة، وهي عقدة الفوز على الهلال، حيث يعود آخر فوز للشباب على الهلال في الدوري إلى عام 2014، فيما تواجها بعد ذلك في 12 مباراة، كسب منها الهلال 8 مباريات، وحضر التعادل في 4 مباريات.

ويعد عدم الفوز على الهلال السلسلة الأطول للشباب من حيث عدم الفوز على فريق في دوري المحترفين.