الاتفاق يرفض الهزيمة من ضمك

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وكان ضمك تقدم عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة الثامنة، فيما أعاد عبدالله السالم فريقه الاتفاق إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 32 نقطة، فيما رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة لكنه استمر في دائرة الخطر، حيث لا يزال يقبع في المركز الـ15 قبل الأخير يلاحقه شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
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