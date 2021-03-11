شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يرفض الهزيمة من ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل ضمك في الحفاظ على تقدمه بهدف مبكر وسمح لضيفه الاتفاق بإدراك التعادل 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة في إطار مواجهات الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ضمك تقدم عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة الثامنة، فيما أعاد عبدالله السالم فريقه الاتفاق إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 32 نقطة، فيما رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة لكنه استمر في دائرة الخطر، حيث لا يزال يقبع في المركز الـ15 قبل الأخير يلاحقه شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.