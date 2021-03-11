شكرا لقرائتكم خبر المسحل: جاهزون لاستضافة المجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استعداد مدينتي الرياض وجدة لاستضافة مباريات 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض مباريات المجموعتين الأولى والرابعة بمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي، فيما يلعب الوحدة في الإمارات حال تجاوزه مباراة الملحق.

وقال المسحل «السعودية مستعدة لاستضافة المباريات، لا سيما على مستوى الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا». ولفت إلى أن اتحاد الكرة سيعمل مع وزارة الرياضة والجهات ذات العلاقة على توفير أقصى درجات الراحة الصحية للبعثات المشاركة حتى تمر الأمور بسلام.

وأكد المسحل أن متانة الإجراءات والمنشآت والإمكانات والكوادر البشرية التي تحظى بها السعودية عززت من ثقة الاتحاد الآسيوي ورهانه على نجاح مباريات المجموعات الثلاث. وثمن المسحل الجهد الكبير الذي بذله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والذي وفر كل الإمكانيات التي مهدت لموافقة الاتحاد الآسيوي على طلب أندية الهلال، والنصر، والأهلي استضافة مباريات مجموعاتها.